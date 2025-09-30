En Reddit-användare delade under tisdagen en offert på en specialbyggd dator som har fått stor uppmärksamhet, rapporterar Tom's Hardware. Inläggets innehåll har nu raderats av moderatorer i gruppen r/pcbuild, då många av kommentarerna blev aggressiva och en ”häxjakt” på firman som skulle göra bygget.

Uppmärksamheten kring inlägget handlar om den uppskattade arbetskostnaden. Motsvarande drygt 400 kronor per timme är visserligen inte särskilt högt, men firman uppskattar arbetsbördan till sju heltidsveckor vilket gör att totalkostnaden landar på cirka 114 000 kronor för bygget.

Då tillkommer även omkring 40 000 kronor för komponenterna användaren har bett om. Även kostnaderna för dessa har ifrågasatts av kommentatorer, då firman bland annat skriver att chassit Hyte Y70 Touch kostar cirka 8 900 kronor, trots att det går att köpa för under 5 000 kronor.

Firman som skickade offerten är specialiserad på kraftigt modifierade byggen med unika detaljer – något många kommentatorer i tråden verkar ha missat – och det är uppenbart att datorna den bygger kräver en hel del jobb. Men 280 timmar är ändå att ta i, tycker några av de mer sansade kommentatorerna.