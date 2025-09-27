Aqua Computer lanserar Ampinel, en kontakt som tar sig an den ökända 12V-2×6-kontakten, som på kort tid blivit synonym med ojämn strömfördelning, glapp och smält plast hos primärt Nvidia-grafikkort. Istället för att förlita sig på strömkontakten sitter korrekt balanserar Ampinel strömmen mellan ledarna i realtid och ingriper så fort en linje överstiger 7,5 ampere. Allt sker direkt i hårdvaran - även om operativsystemet eller mjukvaran havererar kvarstår ändå skyddet.

Enheten loggar mer än 40 olika mätvärden för spänning, ström och temperatur och kan både visa data på sin OLED-skärm, via RGB-indikatorer eller genom Aquasuite-mjukvaran. För statistiknördar finns möjlighet att analysera grafer i detalj, medan de som mest vill undvika hemförsäkringsärenden kan luta sig på det inbyggda larmsystemet. Det kan ge allt från blinkande lampor och ljudliga varningar till att helt bryta strömmen till grafikkortet när läget blir kritiskt.

Konstruktionen bygger på ett sexlagers kretskort med kraftiga kopparlager, inneslutet i ett fräst aluminiumhölje som även agerar kylfläns. Den har redan nu testats av Igor's Lab och fick 5/5 stjärnor i betyg. Den överkonstruerade tyska lösningen kan bli din för 79,90 Euro i november, och kan vara ett intressant sätt att skydda sitt grafikkort med.