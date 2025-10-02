Apple påstår att den nya kylningen med ångkammare och aluminiumchassi i Iphone 17 Pro och Pro Max ger 20 gånger effektivare kylning än i föregångarna Iphone 15 och 16 Pro. Men telefonen blir fortfarande snabbt väldigt varm under inspelning av video i Apple Prores-formatet.

De senaste systemkretsarna för mobiltelefoner får ofta höga poäng i korta benchmarktest som Geekbench, men sackar efter i test som testar ihållande prestanda, så det är inget ovanligt.

Reddit-användaren T-K-Tronix har gett sig på ett försök att förbättra kylningen i hopp om att kunna spela in längre videoklipp, och tog hjälp av en uppsättning SSD-kylare från olika tillverkare. Allihop fästa mot baksidan av telefonen och dessutom med ett par kablar utstickande som förser ett par små fläktar med ström.

Skapelsen förlorar Iphones vanliga minimalistiska, slimmade profil, men visar sig ge resultat. Med kylanordningen på plats får användarens Iphone 17 Pro Max 90,5 procent stabilitetsbetyg i 3DMark Stress Test.

Tyvärr har användaren inte delat ett resultat för telefonen utan kylare, påpekar Tom's Hardware, men sajten har hittat ett testresultat från Youtube-kontot Mac Tech. Det exemplaret av samma telefonmodell får 69,4 procent i samma test.

Det här visar att ytterligare kylning potentiellt kan göra stor nytta för riktigt tung användning som Prores-inspelning och annat som pressar processorn konstant under lång tid. T-K-Tronix skriver själv att kylaren i princip bara gör nytta för det användningsområdet, och att telefonen då måste placeras i en rigg och inte ett skal.