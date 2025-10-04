Windows 11 version 25H2 är officiellt släppt - men ändå inte. Uppdateringen skickades ut den 30 september, men för de flesta användare händer fortfarande ingenting när de trycker på "Sök efter uppdateringar". Inte ens alternativet att hämta de senaste uppdateringarna så snart de är tillgängliga gör någon skillnad. Utrullningen har upplevts av vissa användare som trög, och här är alltså förklaringen till detta.

Den 14 oktober blir det dock ändring. Då får företag tillgång till version 25H2 via Windows Server Update Services (WSUS), något som Microsoft själva bekräftar i sitt administrationsportal. Redan den 30 september kunde organisationer plocka hem uppdateringen via Windows Autopatch, Microsoft 365 Admin Center, Software Download Service och Visual Studio-prenumerationer – men alltså inte WSUS.

Precis som tidigare gäller det att aktivt klicka på "Hämta och installera" när uppdateringen väl anländer. Den som inte vill vänta kan dock redan nu ladda ned Windows 11 25H2 direkt från Microsofts hemsida som ISO-fil. Med andra ord: Windows 11 25H2 är släppt, men fortfarande på väg att släppas.