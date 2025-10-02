Bästa SweClockare! Jag (@Edin) och @jreklund har arbetat fram något nytt för communityt: betaversionen av SweClockers Jobb. En tjänst skapad för teknikintresserade, med målet att göra det enklare att hitta jobb på ett sätt som känns hemma på SweClockers.

SweClockers Jobb är en fristående tjänst, byggd från grunden med egen kodbas. Redan nu går det att söka, filtrera och bevaka jobb, och vi vill tillsammans med communityt utforska hur tjänsten kan utvecklas vidare.

Målet är att på sikt skapa en jobbsöktjänst som verkligen gör skillnad för oss teknikintresserade.

I den här första betaversionen hämtas annonser från Platsbanken (Arbetsförmedlingen). Syftet är att bygga databasstrukturen, förstå kategorierna och se vilka typer av jobb som finns där.

Vi märker dock att många IT-företag vi samarbetar med inte använder Platsbanken, så nästa steg blir att få in fler relevanta och kvalitativa jobb direkt från branschen.

Det vore till stor hjälp om du vill dela med dig av vilket jobb du senast sökte. Din input hjälper oss att förstå vad som är mest relevant för communityt.

Testa SweClockers Jobb: jobb.sweclockers.com

Lämna gärna feedback: i forumtråden

Det här är bara början, och vi hoppas att SweClockers Jobb kan växa fram tillsammans med communityt. Har du idéer eller vill bidra till projektet? Skriv i kommentarerna eller dra ett meddelande till @Edin.

Ps. Håll utkik – om ett par dagar publicerar vi en kort intervju med @jreklund om tekniken bakom SweClockers Jobb.