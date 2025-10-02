Trött på tangentbord som du kan skriva på med tiotals ord i minuten? Då kanske Googles Japan-kontor har något för dig, rapporterar The Verge.

Företagets designers har nämligen tagit fram Gboard Dial Version, ett tangentbord som använder samma teknik som nummerskivorna på gamla analoga telefoner. För att få plats med hela alfabetet har det tre koncentriska ringar för bokstäver, och även ytterligare ringar för specialtangenter som skift/ctrl/alt/fn, esc/tabb/tilde och siffertangenter. Enter/retur är en ensam knapp.

Istället för att räkna elektriska impulser som i gamla telefoner använder Gboard Dial Version moderna sensorer som avgör hur långt en ring har roterat och därmed vilket tecken som ska skickas till datorn.

För att ytterligare spä på nostalgikänslan har Google-utvecklarna tagit fram ett litet stativ liknande klykorna som höll luren på många gamla telefoner. När användaren placerar en mus på stativet stängs datorns webbkamera av.

Det här är inte första gångan Google Japan visar upp ett galet tangentbordskoncept. Tidigare modeller är bland annat ett 165 centimer långt tangentbord där alla tangenter sitter i rad.