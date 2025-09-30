Qualcomm köper Arduino och stärker därmed sin strategi att bygga ett heltäckande ekosystem. Arduino fortsätter under eget namn, men med Qualcomms teknik i ryggen får de 33 miljoner användarna tillgång till kraftfullare verktyg för AI, grafik och realtidsberäkning.

Första frukten av samarbetet är Arduino Uno Q, ett kort med så kallad dual brain-arkitektur som kombinerar realtidsmikrokontroller med en Linux-kapabel Qualcomm Dragonwing-processor, vilket gör det möjligt att bygga AI-drivna projekt som både ska reagera snabbt och hantera tunga beräkningar.

Samtidigt lanseras Arduino App Lab, en ny utvecklingsmiljö som samlar stöd för realtids-OS, Linux, Python och AI-flöden i ett verktyg. Tillsammans med Edge Impulse blir det enklare att träna och optimera AI-modeller för exempelvis bildigenkänning, ljudanalys och automation.

För hobbybyggare och utbildning innebär det större möjligheter att jobba med avancerade lösningar utan att lämna Arduinos välbekanta ekosystem, samt att det underlättar för skapare att gå från prototyp till färdig produkt.