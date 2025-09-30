Panther Lake blir de första processorerna att tillverkas med Intels nya 18A-process och det medför rejält högre prestanda, rapporterar Reuters.

Chefer på Intel har enligt nyhetsbyråns källor uppgett att den nya tillverkningsprocessen gör att processorerna i Panther Lake-familjen är 30 procent mer energieffektiva än föregångarna i Lunar Lake-familjen. Kombinerat med andra designförbättringar ger det enligt en annan anonym källa på företaget upp till 50 procent högre prestanda i vissa situationer.

Lunar Lake tillverkas med TSMC:s N3B-process och det återstår att se hur 18A står sig gentemot det företagets nya N2-process som snart tas i bruk.

Häromdagen läckte detaljerade specifikationer på Panther Lake-processorerna på forumet Chiphell. Enligt uppgifterna kommer Intel initialt släppa åtminstone 12 olika modeller inklusive fyra premiumkretsar med beteckningen Core Ultra X.

Toppmodellen Core Ultra 9 X388H ska ha fyra P-kärnor, åtta E-kärnor och fyra extra strömsnåla kärnor, plus tolv Xe3 Celestial grafikkärnor.