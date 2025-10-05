Nedräkningen till Battlefield 6 är inne på sluttampen och två dagar innan release har utvecklarna levererat en matigare lista med PC-krav som kan ge dig en fingervisning av vad du kan vänta dig för upplevelse på din dator.
Precis som tidigare Battlefield-titlar drivs spelet av Frostbite-motorn, men den här gången har utvecklingsteamet prioriterat jämn prestanda framför glänsande grafikfinesser. Till exempel saknas ray tracing helt, vilket motiveras med att fokus i stället ligger på flyt i intensiva strider.
Minimum
Recommended Balanced
Recommended Performance
Ultra Balanced
Ultra Performance
Ultra++ Balanced
Ultra++ Performance
Grafikinställning
1080p @ 30FPS Low Settings
1440p @ 60FPS High Settings
1080p @ 80FPS+ Low Settings
2160p(4K) @ 60FPS Ultra Settings
1440p @ 144FPS Medium Settings
4K @ 144FPS High Settings
4K @ 240FPS+ Ultra Settings
Uppskalning
Native
Native
Native
Native
Native
DLSS Super Resolution
DLSS Super Resolution Multiframe Generation
Grafikkort
NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5600 XT Intel Arc A380
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580
NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX
NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA GeForce RTX 5080
VRAM
6GB
8GB
8GB
16GB
16GB
16GB
16GB
Processor
Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D
Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D
Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D
Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D
Primärminne
16GB (Dual channel 2133mhz)
16GB (Dual Channel 3200mhz)
16GB (Dual Channel 3200mhz)
32GB (Dual Channel 4800mhz)
32GB (Dual Channel 4800mhz)
32GB (Dual Channel 4800mhz)
32GB (Dual Channel 4800mhz)
Operativsystem
Windows 10
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Lagring
55GB HDD
90GB SSD
90GB SSD
90GB SSD
90GB SSD
90GB SSD
90GB SSD
Det är först när man siktar på de mest extrema inställningarna som mer avancerad teknik krävs. På Ultra++-nivån rekommenderas Nvidias DLSS Super Resolution för att driva spelet i 4K och 144 FPS. Vill du pressa upp till 240 FPS i samma upplösning krävs dessutom Multi Frame Generation samt ett Geforce RTX 5080 i datorn. Någon motsvarighet från AMD nämns inte i de högre nivåerna.
10 oktober klockan 17:00 kommer du kunna spela Battlefield 6 på PC, Xbox Series S/X och Playstation 5.
Du har väl inte missat Slaget?