Nedräkningen till Battlefield 6 är inne på sluttampen och två dagar innan release har utvecklarna levererat en matigare lista med PC-krav som kan ge dig en fingervisning av vad du kan vänta dig för upplevelse på din dator.

Precis som tidigare Battlefield-titlar drivs spelet av Frostbite-motorn, men den här gången har utvecklingsteamet prioriterat jämn prestanda framför glänsande grafikfinesser. Till exempel saknas ray tracing helt, vilket motiveras med att fokus i stället ligger på flyt i intensiva strider.

Minimum

Recommended Balanced

Recommended Performance

Ultra Balanced

Ultra Performance

Ultra++ Balanced

Ultra++ Performance

Grafikinställning

1080p @ 30FPS Low Settings

1440p @ 60FPS High Settings

1080p @ 80FPS+ Low Settings

2160p(4K) @ 60FPS Ultra Settings

1440p @ 144FPS Medium Settings

4K @ 144FPS High Settings

4K @ 240FPS+ Ultra Settings

Uppskalning

Native

Native

Native

Native

Native

DLSS Super Resolution

DLSS Super Resolution Multiframe Generation

Grafikkort

NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5600 XT Intel Arc A380

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580

NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5080

VRAM

6GB

8GB

8GB

16GB

16GB

16GB

16GB

Processor

Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D

Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D

Primärminne

16GB (Dual channel 2133mhz)

16GB (Dual Channel 3200mhz)

16GB (Dual Channel 3200mhz)

32GB (Dual Channel 4800mhz)

32GB (Dual Channel 4800mhz)

32GB (Dual Channel 4800mhz)

32GB (Dual Channel 4800mhz)

Operativsystem

Windows 10

Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit

Lagring

55GB HDD

90GB SSD

90GB SSD

90GB SSD

90GB SSD

90GB SSD

90GB SSD

Det är först när man siktar på de mest extrema inställningarna som mer avancerad teknik krävs. På Ultra++-nivån rekommenderas Nvidias DLSS Super Resolution för att driva spelet i 4K och 144 FPS. Vill du pressa upp till 240 FPS i samma upplösning krävs dessutom Multi Frame Generation samt ett Geforce RTX 5080 i datorn. Någon motsvarighet från AMD nämns inte i de högre nivåerna.

10 oktober klockan 17:00 kommer du kunna spela Battlefield 6 på PC, Xbox Series S/X och Playstation 5.

