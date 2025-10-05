Nedräkningen till Battlefield 6 är inne på sluttampen och två dagar innan release har utvecklarna levererat en matigare lista med PC-krav som kan ge dig en fingervisning av vad du kan vänta dig för upplevelse på din dator.

Precis som tidigare Battlefield-titlar drivs spelet av Frostbite-motorn, men den här gången har utvecklingsteamet prioriterat jämn prestanda framför glänsande grafikfinesser. Till exempel saknas ray tracing helt, vilket motiveras med att fokus i stället ligger på flyt i intensiva strider.

Minimum Recommended Balanced Recommended Performance Ultra Balanced Ultra Performance Ultra++ Balanced Ultra++ Performance Grafikinställning 1080p @ 30FPS Low Settings 1440p @ 60FPS High Settings 1080p @ 80FPS+ Low Settings 2160p(4K) @ 60FPS Ultra Settings 1440p @ 144FPS Medium Settings 4K @ 144FPS High Settings 4K @ 240FPS+ Ultra Settings Uppskalning Native Native Native Native Native DLSS Super Resolution DLSS Super Resolution Multiframe Generation Grafikkort NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5600 XT Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 5080 VRAM 6GB 8GB 8GB 16GB 16GB 16GB 16GB Processor Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i9-12900k AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D Intel Core 9 Ultra 285k AMD Ryzen 7 9800X3D Primärminne 16GB (Dual channel 2133mhz) 16GB (Dual Channel 3200mhz) 16GB (Dual Channel 3200mhz) 32GB (Dual Channel 4800mhz) 32GB (Dual Channel 4800mhz) 32GB (Dual Channel 4800mhz) 32GB (Dual Channel 4800mhz) Operativsystem Windows 10 Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Lagring 55GB HDD 90GB SSD 90GB SSD 90GB SSD 90GB SSD 90GB SSD 90GB SSD

Det är först när man siktar på de mest extrema inställningarna som mer avancerad teknik krävs. På Ultra++-nivån rekommenderas Nvidias DLSS Super Resolution för att driva spelet i 4K och 144 FPS. Vill du pressa upp till 240 FPS i samma upplösning krävs dessutom Multi Frame Generation samt ett Geforce RTX 5080 i datorn. Någon motsvarighet från AMD nämns inte i de högre nivåerna.

10 oktober klockan 17:00 kommer du kunna spela Battlefield 6 på PC, Xbox Series S/X och Playstation 5.

Du har väl inte missat Slaget?