Efter tidigare träbeklädda ProArt-grafikkort och chassin har Asus fått blodad tand, och lanserar nu varianterna ProArt PA602 Wood Edition och PA401 Wood Edition. Den större PA602 får färgerna Retro Brown och Modern Black, medan den mindre PA401 lanseras i Beige.

Chassina kombinerar ett frontstycke i trä med en modern stål- och glasdesign. Träet är FSC-certifierat och värmebehandlat för att tåla fukt, värme och skadedjur - onekligen synonymt med svenska man caves. Asus uppger att panelerna sedan får en tvåstegsbeläggning för att ge ett tåligt, matt ytskikt.

Den nya beige varianten av PA401 matchar dessutom färgsatta fläktar och kablar, något som tillverkaren framhåller som tekniskt krävande, då fläktbladen färgas direkt i plasten snarare än målas. Vidare levereras modellen med två 160 mm-fläktar i fronten och en 120 mm-fläkt bak.

PA602 använder två 200 mm-fläktar fram och en 140 mm-fläkt bak. Den större modellen har dessutom dubbla luftdeflektorer som ska leda luft mot grafikkort och processor. Den innehåller även en dammsensor som tänder en LED-lampa när filtret behöver rengöras. Båda modellerna har PWM-styrning via frontpanelen och avtagbara dammfilter.