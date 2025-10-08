Intel har invigt sin nya fabrik i Arizona, Fab 52, där företagets viktigaste nya teknik på många år huserar – processnoden 18A som ska bryta företagets mångåriga misslyckanden att hålla jämna steg med TSMC.

Inför den inbjudna pressen visade Intel upp flera kommande processorfamiljer och andra tekniker, rapporterar Tom's Hardware. Först ut på 18A-processen blir Panther Lake, processorer för högpresterande bärbara datorer och därefter följer Xeon 6 Plus, även känt som Clearwater Forest (som består enbart av E-kärnor).

Panther Lake kombinerar enligt Intel det bästa av Arrow Lake och Lunar Lake. Med det avser företaget dels hög prestanda och låg ström­förbrukning, dels att plattformen är mer flexibel då tillverkare kan kombinera en Panther Lake-processor med antingen fastlött primärminne eller på SO-DIMM.

Med 18A-processen kommer två stora teknik­nyheter som bidrar till både prestanda och effektivitet. Ribbon FET, eller gate-all-around-transistorer, är en innovation som väntas utgöra grunden för framtida framsteg i att krympa transistorer. Power Via är ett nytt sätt att leverera ström från baksidan av kretsarna, vilket frigör utrymme på ovansidan för kopplingar mellan olika delar av processorn. Tillsammans leder det här till 15 procent högre klockfrekvens vid samma effekt jämfört med Intel 3-processen och 30 procent högre kretsdensitet.

På prestandafronten påstår Intel att Panther Lake ger över 10 procent högre maxprestanda gentemot Arrow Lake och Lunar Lake. Vid samma prestanda som motsvarande Arrow Lake-processorer är effekten 30 procent lägre.