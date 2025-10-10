Ett internt meddelande som läckt till 404 Media visar hur Metas metaverse-chef Vishal Shah kräver att 80 procent av utvecklarna ska ha integrerat AI i sitt arbete före årets slut. Målet: fem gånger högre produktivitet.

"Tänk 5X, inte 5%," skriver Shah i instruktionen till de anställda, där AI pekas ut som en central del av allt utvecklingsarbete framöver. Meta har sedan tidigare gjort klart att majoriteten av företagets kod ska skrivas av AI inom 12–18 månader - och att även jobbkandidater får använda AI i kodtester.

Även om Metas satsning sker i Silicon Valley märks samma rörelse i Europa och Sverige. Flera större bolag, bland andra Ericsson, Spotify och Klarna, har redan börjat experimentera med interna AI-verktyg för kodgranskning, dokumentation och testning. På längre sikt väcker utvecklingen frågor om tempo och krav i en bransch där många redan upplever hög arbetsbelastning.

Fackförbund som Unionen och Sveriges Ingenjörer har tidigare varnat för att AI kan leda till "osynlig övertid", där automatisering inte ersätter människor utan snarare skruvar upp tempot. Om Metas "5X"-tänk får fäste hos fler företag riskerar det att sätta en ny, betydligt tuffare standard för hur produktiva utvecklare förväntas vara.