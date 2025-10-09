Microsoft har visat upp ett nytt Windows-program för Onedrive som ska släppas nästa år. Hittills har Onedrive huvudsakligen fungerat likt Dropbox med en mapp i Utforskaren och olika funktioner i kontextmenyn, plus ett litet verktyg bakom en knapp i Systemfältet till höger i Aktivitetsfältet.

Det nya programmet kan användas i helskärmsläge och samlar allt som rör Onedrive, mer som hur mobilapparna för Android och IOS länge har fungerat.

Programmet får en egen avdelning för Onedrive Foton med flikar för galleri, album, personer, favoriter och lokalt lagrade bilder. Om och i så fall hur det här är kopplat till programmet Foton avslöjar företaget inte i dagsläget.

Föga förvånande bakar Microsoft in AI-baserade Copilot-funktioner i det nya programmet. Onedrive Foton får till exempel AI för att skapa automatiska bildspel, känna igen personer i bilder och annat. Användare får även tillgång till en ”fotoagent”, en slags privat chattbot som arbetar med just bilderna i Onedrive. Användare kan till exempel be agenten visa bilder från en viss semester eller en särskild plats, och den hjälper sedan till att skapa bildspel eller nya permanenta album.

En nyhet som redan är här och som kan underlätta för den som använder Onedrive mycket är något Microsoft kallar ”hero links”. Det innebär att Onedrive-dokument får varsin unik länk som användare kan dela med andra och styra åtkomst utan att behöva generera nya länkar som tidigare. Det fungerar alltså som Google Drive har gjort länge.