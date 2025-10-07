Licensnyckeln ”FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8” var den första av flera så kallade volymlicensnycklar som spreds på nätet och användes för att aktivera Windows XP utan att behöva betala för sig. Microsoft-veteranen Dave Plummer har nu delat med sig av berättelsen om hur FCKGW-nyckeln spreds, och hur Windows XP:s aktiveringsfunktion fungerade.

Dave Plummer var en av utvecklarna som jobbade med XP:s nya system för licensnycklar och aktivering, Windows Product Activation (WPA), som fungerade väldigt annorlunda jämfört med äldre Windows-versioner. WPA genererar en hårdvarunyckel utifrån datorns processor, primärminne och andra hårdvarukomponenter. Den skickas tillsammans med licensnyckeln till Microsofts servrar, som svarar med tummen upp eller ned.

Med en volymlicensnyckel och systemet installerat från en särskilt anpassad CD var systemet inställt på att hoppa över den här kontrollen och aktiverade systemet utan att kontakta servrarna. Det innebar att vem som helst som hade nyckeln kunde aktivera systemet och slippa olika begränsningar som medföljde en installation utan licensnyckel.

Enligt Dave Plummer kom FCKGW-nyckeln på vift från någon av de företag Microsoft hade skickat ut volymlicensnycklar till. När ISO-filer för den särskilda installationsskivan för volymlicenser också läckte blev det en smal sak att kombinera de båda, och vips var XP enkelt att piratkopiera.

Just den här nyckeln svartlistades i senare uppdateringar och med SP2 eller senare försvann volymlicenser helt från Windows XP, skriver Tom's Hardware.