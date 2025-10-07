125 000 statligt anställda i Sydkorea använder en internt utvecklad tjänst kallad G-Drive, som ger varje medarbetare 30 GB utrymme. Tjänsten är en viktig del av det dagliga arbetet på 74 myndigheter och används bland annat för att lagra import- och exportcertifikat, och resultaten av produkt­säkerhetstest.

I slutet av september höll arbetare i ett datacenter hos National Information Resources Service (NIRS), som driver G-Drive, på att flytta litiumjonbatterier. Av någon anledning exploderade batterierna och startade en eldsvåda. Infernot förstörde hela serveranläggningen för G-Drive och alla 858 TB data gick upp i rök – utan någon backup – rapporterar The Chosun Daily.

En anställd på NIRS säger till tidningen att det inte ”gick” att säkerhetskopiera molnlagringen eftersom den var så stor. 95 andra system förstördes också i branden men för dessa finns backuper, även om 38 procent av dem bara säkerhetskopierades en gång i månaden.

De drabbade myndigheterna har lyckats återskapa en del av innehållet, men enligt experter är många viktiga filer förlorade. När G-Drive lanserades 2017 uppmanade Sydkoreas inrikesdepartement landets myndigheter att lagra jobbfiler i molnet istället för lokalt på de anställdas datorer.

Händelsen visar hur viktigt det är med regelbundna backuper och redundans. Om G-Drive exempelvis hade fungerat som Dropbox med en synkroniserad mapp som lagrar kopior både lokalt och i molnet hade resultatet varit betydligt mindre katastrofalt.

För vanliga datoranvändare är det en påminnelse om den gamla devisen ”en kopia är ingen kopia”, och att det aldrig går att lita till hundra procent på att någon annan skyddar ens filer från alla hot.