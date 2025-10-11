Universitetsbiblioteket i Cambridge har dragit igång ett projekt kallat Future Nostalgia som ska utforska hur arkiv, bibliotek, gallerier och museer kan bevara kulturella lämningar i form av data lagrad på disketter.

Under 1980- och 90-talen var disketter det vanligaste sättet att lagra filer på ett sätt som går att flytta mellan datorer. Många som var med på den tiden har fortfarande disketter liggande. Forskarna på projektet är oroliga att allt mer av den information som finns lagrad på disketter går förlorad.

Det saknas enligt projektet kunskap om hur både själva disketterna och hårdvaran som behövs för att läsa dem bäst kan bevaras, liksom om den bästa metoden att skapa skivavbildningar av innehållet. Under det kommande året är projektets syfte att reda ut det här och ta fram riktlinjer som andra institutioner kan följa för att bevara sina egna samlingar.

För att uppmärksamma starten av projektet höll universitetsbiblioteket ett event i förra veckan med titeln ”Copy that Floppy Cafe”, dit allmänheten bjöds in att ta med sina egna gamla disketter och få dem avbildade.