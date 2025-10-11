Cooler Master har de senaste åren legat lite på efterkälken. Medan konkurrenterna snabbt anammat nya trender har företagets lanseringar ofta känts som att de kommit ett varv för sent. När MasterFrame 360 först visades upp väckte den hopp om ett trendbrott - ett öppet, modulärt chassi som blandade byggbänk och vitrinskåp. Det oundvikliga smolket i glädjebägaren var att chassit enbart skulle säljas som en färdigbyggd dator för över 3 000 US dollar.

Nu verkar dock Cooler Master ha tagit sitt förnuft till fånga. Enligt uppgifter från franska Hardware&Co ska MasterFrame 360 släppas som fristående chassi i tre varianter: Panorama, Stage Mirror och Stage LCD. Alla tre delar samma grunddesign på 55 × 29 × 58 cm, med en liten upplyst "scen" framtill där användaren kan placera exempelvis en figur eller samlarpryl. Luftflödet går vertikalt med plats för tolv 120 mm-fläktar, och en medföljande PCIe 5.0-riser gör det möjligt att visa grafikkortet stående - upp till 43 cm långt.

Panorama har en halvsluten front med spegelglas, Stage Mirror är öppen framtill, och Stage LCD ersätter spegeln med en 15,6-tums FHD-skärm för att visa systemdata eller video. Priserna väntas landa på 199 US dollar för de två första och 299 US dollar för LCD-modellen. Lansering är planerad till årets slut, men Cooler Master har som bekant en viss förkärlek för förseningar, så tålamod lär krävas även denna gång.

Vad skulle du visa upp i fronten om du hade en Masterframe 360? Dela med dig i tråden!