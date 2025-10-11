Wifi 7 har knappt hunnit bli en grej på konsumentmarknaden, men redan nu blickar branschen framåt mot nästa generation. TP-Link meddelar att företaget genomfört sina första lyckade tester av Wifi 8-hårdvara, vilket markerar ett viktigt steg i utvecklingen av den nya standarden 802.11bn.

Företaget specificerar inte vilken hårdvara som använts, utan hänvisar till ett "gemensamt industrisamarbete". TP-Link har tidigare arbetat nära Qualcomm för Wifi 7-lösningar, vilket gör det sannolikt att samarbetet fortsätter även för Wifi 8.

Till skillnad från tidigare versioner är Wifi 8 inte tänkt att jaga högre maxhastigheter. Den maximala datahastigheten ligger kvar på 46 Gbps, men målet är att förbättra stabilitet och faktisk prestanda i vardagliga miljöer. Enligt specifikationerna ska kompatibla enheter kunna få upp till 25 procent bättre verklig datahastighet jämfört med Wifi 7.

Bland nyheterna finns tekniker som:

Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) – optimerar signalstyrka mellan enheter

Coordinated Beamforming (Co-BF) – förbättrar riktad signalöverföring

Dynamic Sub-Channel Operation (DSO) – kan öka genomströmningen med upp till 80 procent

Förbättrad Modulation Coding Scheme (MCS) – effektivare signalhantering

Tillsammans ska dessa innovationer ge bättre prestanda i tätbebyggda miljöer, färre avbrott vid roaming och stabilare uppkoppling i situationer med låg signalstyrka.

De första Wifi 7-produkterna nådde marknaden 2023 med höga prislappar, men har med tiden sjunkit till lite mer rimliga nivåer. Det är idag möjligt att få en Wifi 7-router för under tusenlappen. Med Wifi 8 på ingång är det rimligt att räkna med ytterligare prisfall på Wifi 7, samtidigt som de första Wifi 8-enheterna lär lanseras till ett rejält premiumpris. När det sker återstår dock att se.