En användare på Reddit har delat bilder som visar en delvis smält 12V-2x6-kabel. Det ovanliga med rapporten är att kabeln satt i ett Sapphire Nitro Plus RX 9070 XT, en av de få 9070 XT-modellerna på marknaden som använder den nya kontakten istället för tre 8-stiftskontakter.

Det här är den andra liknande rapporten på en månad. I september rapporterade en användare med ett kort från Taichi om en liknande incident, skriver Videocardz.

I det här fallet har användaren utnyttjat en medföljande adapter för att ansluta till tre 8-stiftskablar, då nätaggregatet Corsair RM1000X saknar en inbyggd 12V-2x6-kontakt. De smälta stiften är samtliga på plussidan, det vill säga där strömmen kommer in i grafikkortet från nätaggregatet, medan minussidan är oskadad.

Användaren har kört kortet något överklockat och skriver i en kommentar att det låg kring 360 watt som mest, men det är fortfarande långt under 12V-2x6-kabelns maxgräns på 600 watt. Det är också betydligt lägre än de RTX 5090-kort som de flesta rapporter om smälta kablar gäller. Användaren skriver att samtliga kablar satt ordentligt på plats och det kan inte ha varit en lös kontakt som låg bakom.

Många av kommentatorerna på Reddit ifrågasätter Sapphires val att använda den nya kontakten istället för vanliga 8-stiftskontakter som är mer pålitliga.