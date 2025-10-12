Under tisdagen lanserade Apple tre nya produkter som alla använder systemkretsen M5, vars nyheter du kan läsa om här.

En av dessa nykomlingar är Macbook Pro 14 tum som ersätter den äldre modellen med M4-krets. De dyrare modellerna med M4 Pro och Max och 14 eller 16 tum stor skärm finns kvar tills vidare, men kommer enligt rykten också få uppgraderingar till M5-generationen de närmaste månaderna.

Apple har i samband med lanseringen sänkt priset på grundmodellen från 22 995 kronor med M4-kretsen till 20 995 kronor för M5-modellen. Det beror så klart inte på givmildhet från Apple, utan kan delvis förklaras av att kronan har stärkts, men framför allt av att datorn levereras utan laddare.

Det senare beror på EU:s nya regler för gemensam laddare, som tidigare har exkluderat bärbara datorer men kommer börja inkludera dem från 28 april 2026. Apple säljer laddare på 70 eller 96 watt för 845 respektive 1 045 kronor, så totalpriset blir fortfarande något lägre.

Några andra nyheter har Apple den här gången inte tagit med i datorn. Enligt rykten kommer företaget släppa nya modeller med en ny design nästa år, som för första gången får OLED-skärm.