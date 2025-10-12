Intel är på väg att släppa en ny serie processorer för kraftfulla bärbara datorer och mini-PC. Panther Lake blir de första konsumentmodellerna som tillverkas med 18A-processen, vilket tillsammans med designförbättringar ska ge upp till 50 procent högre prestanda och 40 procent högre effektivitet, enligt Intel.

Än så länge har företaget inte delat några specifika testdata, men Laptop Review Club – vars medarbetare bland annat inkluderar Golden Pig Upgrade, känd från många tidigare läckor – säger sig ha kommit över ett sådant testresultat för grafikkretsarna.

Enligt sajten får Core Ultra X9 388H, toppmodellen i Panther Lake-serien, 6 233 poäng i 3DMark Time Spy-testet när processorn är kopplad till primärminne med 8 533 MT/s. Med snabbare minne på 9 600 MT/s blir resultatet 6 300 poäng.

Resultatet är cirka 33 procent högre än Arc 140V, den snabbaste integrerade grafikkretsen i Lunar Lake-serien som sitter i processorer som Core Ultra 9 288V. Det är också omkring 70 procent snabbare än Radeon 890M i Ryzen AI 9 HX 370, men 46 procent långsammare än Radeon 8060S-kretsen i Ryzen AI Max Plus 395.