Retrodatorfirman Commodore har sedan i somras nya ägare, ledda av Youtube-kända Christian ”Peri Fractic” Simpson. En av produkterna de nya ägarna har fortsatt att utveckla är Commodore OS Vision 3.0, ett Linux-baserat system som släpptes i april i år komplett med ett antal klassiska Commodore-spel och en Basic-tolk som har uppgraderats med stöd för 3D-grafik och annat.

I samband med att Microsoft officiellt lade ned Windows 10 den 14 oktober lanserade Commodore en reklam­kampanj för att locka till sig användare som varken vill skaffa ny dator för att kunna köra Windows 11 eller tvinga in systemet trots att det inte når upp till systemkraven.

– Microsoft må lämna dig i sticket. Vi gör det inte … inget tjat, inget brus, ingen spårning. Inga toxiska sociala medier, skriver Commodore. Företaget nämner även möjligheten att helt slippa webbläsare för en ”distraktionsfri, barnsäker upplevelse”.

För den som vill att mer än bara operativsystemet är retro säljer företaget tillsammans med mini-itx.com även Commodore C64x, ett tangentbord i klassisk C64-design med plats för ett Mini-ITX-moderkort. Förutom fristående chassi kan kunder även välja färdiga paket med olika moderkort och processorer, från Intels enkla N100-processor för retroemulering och andra lätta arbetsuppgifter till Ryzen 9 7940HS.