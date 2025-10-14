Efter den stora boomen för datorförsäljningen under pandemin har marknaden varit svag i några år, men en del har fortsatt att se ökad försäljning: Datorer och komponenter riktade mot spelare.

Ett tydligt tecken på att PC-spel är en växande marknad är antalet spelare på Steam, som har ökat kraftigt under 2022–2025. I januari 2024 nådde plattformen som mest 33 miljoner spelare online samtidigt. I mars 2025 nådde antalet för första gången över 40 miljoner, och efter en sedvanlig nedgång under sommaren har antalet fortsatt att öka under hösten och slog nyligen nytt rekord med 41,67 miljoner spelare online vid samma tillfälle.

Det vore kanske naturligt att tro att nya spelsläpp som Battlefield 6, Hades 2 och Silent Hill F bidrar kraftigt till antalet spelare. En titt på Steam DB:s lista över de mest spelade spelen under det senaste dygnat visar dock att det nya Battlefield-spelet ligger först på plats fyra, långt efter Counter-Strike 2, Dota 2 och PUBG: Battlegrounds. Hades 2 ligger först på plats 55 och Silent Hill F på plats 350.

Trots att andra butiker som Epic, GOG och Amazon har försökt tränga sig in på marknaden har Steam fortsatt att dominera. Det beror på flera saker, bland annat bredden av tillgängliga titlar och att många spelare redan har rejäla bibliotek där. En vanlig kommentar bland spelare är också att Steam helt enkelt fungerar bättre, och bland spelare som sneglar på Linux och Mac har Steam betydligt fler spel med stöd för dessa plattformar.