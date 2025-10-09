Sedan Asus tog över Intels NUC-tillverkning har företaget fortsatt att huvudsakligen hålla sig till Intels processorer, medan andra tillverkare av mini-PC har tagit fram många AMD-baserade modeller. Företaget har visserligen en handfull modeller riktade mot företagsmarknaden under märket Expertcenter, men nu lanserar det den första riktiga NUC-modellen med AMD-processor, rapporterar WCCF Tech.

Den nya modellen heter ROC NUC 9 och är riktad mot spelare som inte vill ha en fullstor stationär dator men ända vill kunna spela de senaste spelen med någorlunda höga inställningar. Den är bestyckad med Ryzen 9 9955HX3D, toppmodellen i Ryzen 9000-serien för bärbara och mini-PC med fastlödd processor, och Nvidia Geforce RTX 5070 Laptop för kraftfullare grafik än någon integrerad grafikkrets.

Datorn använder SO-DIMM istället för fastlött minne. Det gör att minnet blir något långsammare på 5 600 MT/s, men också att användare kan uppgradera det medföljande minnet på 32 GB till upp till 96 GB. Den medföljande lagringen är på 1 TB, och datorn har Wifi 7, Bluetooth 5.4 och en 2.5 Gbit Ethernet-kontakt.

Asus lanserar först den nya NUC-modellen i Kina innan en bredare lansering. Priset där ligger på motsvarande 21 175 kronor.