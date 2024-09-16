Microsoft har bekräftat att oktobers säkerhets­uppdatering av Windows 11, KB5066835, innehåller en bugg som gör det betydligt svårare att använda återställningsmiljön (WinRE) för att installera om eller reparera Windows, rapporterar Windows Latest.

Buggen gör att inmatningsenheter som möss och tangentbord som ansluts via USB inte alls fungerar i återställningsmiljön. Det innebär i sin tur att användare som bara har sådana inmatningsenheter inte kan välja något av alternativen och därmed sitter fast som om systemet helt hade hängt sig.

Företaget planerar att släppa en uppdateringar som återställer USB-inmatning i återställningsmiljön inom de närmaste dagarna.

En annan bugg i samma uppdatering gör att localhost-funktionen inte fungerar, och att det därmed inte går att ansluta till den egna datorn via olika nätverksfunktioner, exempelvis för en lokal webbserver. Enligt Windows Latest finns även en bugg i Utforskaren som gör att förhandsvisningar i högerspalten inte fungerar.