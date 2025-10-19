Uppdatering 2025-10-21:

Microsoft har nu släppt två akuta uppdateringar som löser problemet med att USB-tangentbord och möss slutade fungera i återställningsmiljön (WinRE) efter oktobers säkerhetsuppdatering. Felet gjorde att användare inte kunde navigera i återställningsmenyerna, vilket i praktiken låste ute många som försökte reparera eller återställa sina datorer. Den första uppdateringen, KB5070773, är en så kallad out-of-band-uppdatering som distribueras automatiskt via Windows Update till Windows 11 version 24H2 och 25H2. Den återställer USB-stödet i återställningsmiljön på redan installerade system, och inkluderar dessutom samtliga säkerhetsfixar från den ordinarie oktoberpatchen (KB5066835). För IT-administratörer och användare som arbetar med egna installationsmedia finns även en separat uppdatering, KB5070762, kallad "Safe OS Dynamic Update". Den är avsedd att integreras i installationsavbilder eller distributionsmiljöer, och rättar samma fel i fristående WinRE-versioner som används vid ominstallation eller systemåterställning. Båda uppdateringarna kan även hämtas manuellt via Microsoft Update Catalog. Tjusig sida, för övrigt.

Microsoft har bekräftat att oktobers säkerhets­uppdatering av Windows 11, KB5066835, innehåller en bugg som gör det betydligt svårare att använda återställningsmiljön (WinRE) för att installera om eller reparera Windows, rapporterar Windows Latest.

Buggen gör att inmatningsenheter som möss och tangentbord som ansluts via USB inte alls fungerar i återställningsmiljön. Det innebär i sin tur att användare som bara har sådana inmatningsenheter inte kan välja något av alternativen och därmed sitter fast som om systemet helt hade hängt sig.

Företaget planerar att släppa en uppdateringar som återställer USB-inmatning i återställningsmiljön inom de närmaste dagarna.

En annan bugg i samma uppdatering gör att localhost-funktionen inte fungerar, och att det därmed inte går att ansluta till den egna datorn via olika nätverksfunktioner, exempelvis för en lokal webbserver. Enligt Windows Latest finns även en bugg i Utforskaren som gör att förhandsvisningar i högerspalten inte fungerar.