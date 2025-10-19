Just som Microsoft officiellt drar in stödet för Windows 10 och många användare yrvaket ser sig om efter alternativ eller skyndar sig att uppgradera till Windows 11 har PC-butiker i Tokyos Akihabara-distrikt noterat en märklig trend: En plötslig tillströmning av kunder på jakt efter en ny optisk enhet.

DVD- och Blu-ray-enheter säljer som smör och flera butiker har tillfälligt sålt slut, rapporterar japanska PC User. Särskilt Blu-ray-brännare är på upphällningen. Samma butiker upplever även ovanligt hög efterfrågan på datorer och komponenter för att bygga själv, och en hypotes är att konsumenter som väljer att skaffa ny dator för att kunna köra Windows 11 även vill ha en ny optisk enhet.

Personalen i en butik sajten har talat med säger att kunder kan föredra interna enheter eftersom skrivhastigheten blir högre än med en extern, men i en annan butik ifrågasätter personalen det och påpekar att många moderna chassin inte har plats för några 5,25-tumsenheter.

Japanska konsumenter har i högre utsträckning än i många andra länder fortsatt att köpa film och annan media på skiva, men det förklarar inte nödvändigtvis efterfrågan på interna optiska enheter till dator med tanke på att Blu-ray-skivor går att spela upp med Playstation 5 eller fristående spelare kopplade direkt till TV:n.