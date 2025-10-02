Utvecklarna på Tinycorp har tidigare fått igång externa grafikkort från AMD så att dessa kan användas för maskininlärning på Apples moderna Mac-datorer med ARM-baserade systemkretsar. Nu har de uppdaterat drivrutinen så att den även fungerar med Nvidias RTX-kort, rapporterar Tom's Hardware.

Den nya versionen av Tinygrad kan användas med kort i RTX 30-, 40- och 50-serierna. Tinycorp har inte testat med 20-serien, men skriver att det kanske går också. GTX-kort fungerar däremot inte. För att använda korten behöver de anslutas till en extern dockningsstation via USB4 eller Thunderbolt 4.

Tinygrad handlar om att snabba upp maskin­inlärning så att användare kan köra större AI-modeller än vad som normalt går på datorer som Macbook Pro och Mac Mini. Drivrutinen går inte att använda till att rita upp 3D-grafik eller ray tracing, och gagnar alltså inte de som hoppas på högre prestanda i spel.

Senast något Nvidia-grafikkort fungerade över huvud taget på Mac var GTX 700-serien som gick att använda med Mac OS 11 (Big Sur) och tidigare.