Utvecklarna på Tinycorp har tidigare fått igång externa grafikkort från AMD så att dessa kan användas för maskininlärning på Apples moderna Mac-datorer med ARM-baserade systemkretsar. Nu har de uppdaterat drivrutinen så att den även fungerar med Nvidias RTX-kort, rapporterar Tom's Hardware.
Den nya versionen av Tinygrad kan användas med kort i RTX 30-, 40- och 50-serierna. Tinycorp har inte testat med 20-serien, men skriver att det kanske går också. GTX-kort fungerar däremot inte. För att använda korten behöver de anslutas till en extern dockningsstation via USB4 eller Thunderbolt 4.
Tinygrad handlar om att snabba upp maskininlärning så att användare kan köra större AI-modeller än vad som normalt går på datorer som Macbook Pro och Mac Mini. Drivrutinen går inte att använda till att rita upp 3D-grafik eller ray tracing, och gagnar alltså inte de som hoppas på högre prestanda i spel.
Senast något Nvidia-grafikkort fungerade över huvud taget på Mac var GTX 700-serien som gick att använda med Mac OS 11 (Big Sur) och tidigare.