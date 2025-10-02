I slutet av sommaren kom ett rykte om att AMD är på väg att lansera nya modeller i Ryzen 9000-serien. Nu har grundläggande specifikationer på två nya processorer publicerats av ”Chi11eddog”, en välkänd spridare av läckor kring kommande hårdvara, rapporterar Videocardz.

Den första modellen är Ryzen 9 9950X3D2, där 2:an i slutet står för dubbla 3D V-Cache-travar. På 9950X3D sitter 3D V-Cache på den ena av de två chiplets som huserar alla processorkärnor, men den nya modellen ser alltså ut att få en per chiplet för totalt 192 MB L3-cache. Den ska ha samma grundfrekvens som 9950X3D, 4,3 GHz, men en något lägre boostfrekvens på 5,6 istället för 5,7 GHz. TDP påstås ligga på 200 watt.

Processor nummer två kilar in sig i det övre mellansegmentet: Ryzen 7 9850X3D ser ut att bli en uppgradering av populära 9800X3D.

Den får samma TDP på 120 watt, samma antal kärnor (8) och L3-cache (96 MB), men boostfrekvensen höjs från 5,2 GHz till 5,6 GHz samtidigt som grundfrekvensen ligger kvar på 4,7 GHz. Det är en rejäl höjning och det blir spännande att se hur den presterar i spel.