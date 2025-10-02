Under första halvan av 2025 sjönk minnespriserna stadigt, men sedan sensommaren har marknaden vänt tvärt. På kort tid har priserna ökat kraftigt när tillverkare har börjat styra om produktionen mot mer lönsamma segment som HBM och serverminne för AI- och datacenteranvändning.

Orsaken är i grunden enkel - den växande efterfrågan från AI-serverhallar gör att tillverkarna hellre producerar minne där marginalerna är högre. Konsumentmarknaden hamnar på efterkälken, vilket driver upp priset när kapacitet flyttas bort från konsumentinriktade DRAM-typer.

Prisjämförelseverktyg såsom Prisjakt och Komponentkoll har ännu inte plockat upp situationen i sina prishistoriks-grafer, vilket kan vagga in konsumenter i en falsk trygghet. I själva verket rör det sig om att vissa återförsäljare ännu inte hunnit sälja slut på tidigare inköpt lager, men när de väl är slut väntar en prischock.

Svenska återförsäljaren Inet kommenterar situationen med att de sedan slutet av juli sett en ökning med närmare 35 procent, som inte ser ut att plana ut i närtid.

För den som planerar att bygga eller uppgradera en dator innebär det att primärminnen sannolikt blir dyrare under resten av året, vilket också kan påverka hemelektronik utanför datormarknaden - såsom mobiltelefoner och spelkonsoler.