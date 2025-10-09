Flytten innebär förbättrad prestanda, högre säkerhet och mer kontroll över vår infrastruktur. Förhoppningsvis löser det även störningar SweClockers haft mot trafik från Norge. Arbetet sker nattetid och startar vid midnatt för att påverka dig så lite som möjligt, men kortare avbrott kan förekomma.

Vi vill rikta ett jättetack till Bahnhof som varit vår leverantör under många år och möjliggjort en stabil grund att bygga vidare på, de har också starka värderingar som står SweClockers nära. Vi har verkligen uppskattat detta samarbete och även om vi nu byter leverantör ser vi fram emot att samarbeta även i framtiden. Så, tack till Jon och hela Bahnhof-teamet!

Ett samarbete som började i forumet

Ett extra roligt inslag är att samarbetet initierats av Claes Hohner på Glesys som är ett välbekant namn för många i communityt. Claes har varit SweClockers-medlem sedan länge och dessutom forummoderator under en period. För honom är det här inte bara ett hostingavtal, utan något som knyter tillbaka till en plats han själv varit en del av.

– Jag har hängt på SweClockers sedan jag själv överklockade min första Celeron 300A och vet vilken roll forumet haft för så många genom åren. Att kunna hjälpa till att stärka infrastrukturen och stötta communityt långsiktigt känns både roligt och lite som att komma hem igen, säger han.

Historien sluter cirkeln

För många är Glesys ett modernt molnbolag, men för SweClockers blir flytten lite av en återkomst. Glesys har sitt huvudkontor i Falkenberg, vilket råkar vara samma stad där vår tidigare serveradmin Quizzor höll till under det tidiga 2000-talet. På den tiden såg driftsättningar lite annorlunda ut: det handlade bokstavligen om att lasta in nyinköpta DELL-servrar i bilen, köra ner dem till Falkenberg för installation, konfigurera allt på plats och sedan transportera dem tillbaka till serverhallen i Stockholm. Det var en tid före fiber i varje gathörn. Tyvärr lyckades vi inte överklocka dem.

Den tekniska arkitekturen

I den nya miljön är inte bara funktionerna uppdelade, även kapaciteten är skräddarsydd för respektive roll. SweClockers kör exempelvis sin databas på en server med 4 vCPU och 24 GB RAM samt ett högpresterande diskpaket baserat på extern SAN-lagring med proprietärt gränssnitt, optimerat för skriv/läs-intensiva lasttoppar (under 2025 planeras dessutom migrering till NVMe-baserad infrastruktur, vilket ytterligare minskar latens). Webbapplikationen kör separat på 4 vCPU och 10 GB RAM, och cachenoden på 4 vCPU och 8 GB RAM, vilket gör att statiskt innehåll kan serveras extremt snabbt utan att tävla med databasen om resurser.

FZ får motsvarande uppdelning, men med något lägre databaskonfiguration (12 GB RAM istället för 24 GB), då belastningsprofilen skiljer sig. Alla dessa noder ligger i ett privat VLAN, isolerat från internettrafiken, vilket både förbättrar prestanda och minskar attackytan.

Själva driftmiljön är placerad i Glesys datacenter i Stockholm, medan backup replikerar till infrastruktur i Falkenberg för fysisk separering. Hela miljön körs på VMware med snapshot-stöd, vilket innebär att vi kan ta kompletta, konsistenta rollback-punkter vid större uppdateringar. Backup sker i separat lagringsinfrastruktur, det vill säga inte i samma storagepool som den aktiva driftmiljön, en viktig skillnad mot enklare “lokal backup”. Vi har dessutom valt Gold-SLA med 24/7-täckning och prioriterad återställningstid, något som tidigare inte varit möjligt i samma utsträckning.

Glesys och SweClockers bjuder in till AW för medlemmar

Som en del av samarbetet kommer Glesys även att arrangera AW-träffar för SweClockers-medlemmar i Stockholm den 25 november och Malmö den 26 november. Tanken är att kombinera det tekniska med communitybygge och en chans att mötas, snacka servrar, nätverk och kanske även lite traditionellt quizzande! Vi tänker oss att runt 10 nätverksintresserade medlemmar per stad blir lagom.

Vill du hänga med på AW? Skriv i tråden om du är intresserad samt vilken stad, så meddelar vi dig via PM om du får en plats.