Som en del av oktobers tisdagsuppdatering av Windows 11 har Microsoft lagt till en funktion som hindrar Utforskaren att visa förhandsgranskningar av filer som har laddats ned från nätet, rapporterar Bleeping Computer.

Förhandsgranskningsfunktionen har flera gånger under åren utnyttjats tillsammans med olika säkerhetsbrister för att hacka användares system utan att de behöver öppna en nedladdad fil. Att Microsoft agerar nu beror med största sannolikhet på CVE-2025-24071, en säkerhetsbrist som upptäcktes i våras och gör det möjligt att läcka så kallade NTLM-hashkoder via förhandsgranskning av särskilt framtagna ZIP- och RAR-arkiv.

Microsoft säger att användare som litar på en nedladdad fil och dess ursprung kan visa innehållet genom att öppna den, men det går även att ta bort blockeringen för att kunna förhandsgranska direkt i Utforskaren som tidigare. Den funktionen hittar du genom att högerklicka på filen och välja Visa egenskaper. Kryssa i Avblockera längst ned i fliken Allmänt.