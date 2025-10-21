Noctua firade under gårdagen 20 år som varumärke, och markerar jubileet med en ny version av sin webbplats samt en skrivbordsmatta med historiskt tema. Sajten har fått modernare design, snabbare laddning och enklare navigering, men också mer detaljerade specifikationer och samlad teknisk information för användare som vill fördjupa sig i kylning.

För att fira sina två decennier lanserar företaget dessutom NP-DM3, en skrivbordsmatta som visar en tidslinje över några av Noctuas mest kända produkter - från de första kylflänsarna och fläktarna till dagens G2-modeller. Mattan mäter 90×40 centimeter och är tillverkad i slitstarkt tyg med gummerad undersida.

Enligt Noctuas vd Roland Mossig är syftet att uppmärksamma hur långt utvecklingen kommit sedan starten 2005 och tacka användarna som följt med på vägen.

Enligt 58 procent av SweClockers medlemmar är Noctua favoritmärket bland kylare, så onekligen har den österrikiska tillverkaren satt bruna spår i den svenska folksjälen.