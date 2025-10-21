I augusti publicerade forskare vid italienska La Sapienza-universitetet en rapport där de visade hur vanliga Wifi-nätverk kan användas för att känna igen enskilda människor och spåra dem med upp till 95 procent träffsäkerhet närhelst de befinner sig inom räckvidden för en router.

Nu har en annan grupp forskare hittat en annan metod att göra samma sak, rapporterar Techspot. Den nya gruppen, från Karlsruhes tekniska institut, kallar sin spionmetod BFID. Den utgår från strålformning och fungerar därför med vilken router som helst som använder Wifi 5 (802.11ac) eller senare, då äldre versioner av standarden inte använde den tekniken.

I likhet med den italienska metoden spårar BFID fysiska personer och inte deras mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning. I sina experiment lyckades forskarna spåra 197 försökspersoner med nära 100 procent träffsäkerhet, oavsett hur de rörde sig och ur alla vinklar från mottagaren.

Genom att träna en maskininlärningsmodell kunde forskarna identifiera individer inom bara några sekunder när de kom inom räckhåll. Eftersom tekniken använder metadata som skickas öppet i Wifi-nätverk kan den användas utan att vara ansluten med lösenord.

Läs forskarnas rapport här.