Ett kinesiskt konsortium av 13 teknikbolag inklusive bland annat Huawei och Kunlun Tech har tagit fram en ny standard för basmjukvaran i datorer, rapporterar Tom's Hardware. Den kallas UBIOS och utgår från den äldre BIOS-standarden istället för den idag närmast allenarådande UEFI-standarden.

UEFI lanserades 2005 och började bli vanligt efter 2010. Idag har nästan alla datorer med x86-processor, och många med andra arkitekturer, UEFI som basmjukvara som initierar hårdvaran och lämnar över kontrollen till operativsystemet. Windows 11 fungerar enbart på datorer med UEFI.

Utvecklarna av UBIOS påstår att de har ignorerat UEFI och istället utvecklat en modern version av BIOS som har stöd för moderna tekniker och är mer flexibel med exempelvis processorer som består av olika så kallade chiplet, och moderkort med flera processorer av olika modell – något som inte alls stöds i UEFI. Den nya basmjukvaran påstås också ha bättre stöd för andra arkitekturer än x86, som ARM, RISC-V och LoongArch.