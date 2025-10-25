Nvidia verkar ha bestämt sig för vilken variant av GeForce RTX 5060 Ti som ska stå i centrum. Enligt uppgifter från kinesiska forumet Board Channels har företaget instruerat sina partnertillverkare att lägga större fokus på modellen med 16 GB grafikminne. 8 GB-versionen får alltså ta ett kliv tillbaka.

Att prioriteten ändrats är knappast förvånande. Redan tidigare försäljningssiffror från tyska återförsäljaren Mindfactory visade en tydlig trend: GeForce RTX 5060 Ti med 16 GB VRAM sålde över 16 gånger bättre än varianten med 8 GB. Trots att båda korten funnits tillgängliga i goda mängder har spelare konsekvent valt den mer minnesstarka modellen, även med ett prispåslag på cirka 600 till kronor.

I samband med lanseringen uttryckte flera SweClockers-medlemmar oro för att två varianter med samma modellnamn riskerar att förvilla konsumenter, särskilt när skillnaden i minnesmängd påverkar prestandan markant i nyare titlar. Diskussionerna i forumet kretsade kring hur länge 8 GB egentligen räcker, och många menade redan då att Nvidia borde ha satsat fullt ut på 16 GB-versionen från start. I takt med att moderna spel kräver allt mer grafikminne, inte minst med tekniker som path tracing, blir 8 GB snabbt en flaskhals även i mellanklassen.