Northridge Fix är en datorverkstad och en populär Youtube-kanal som publicerar olika videor som rör reparationer av datorer och komponenter. I en ny video går kanalens ansikte, serviceteknikern Alex, till hård attack mot Nvidias nuvarande toppmodell för konsumentmarknaden: RTX 5090 Founders Edition.

Kortet är enligt videon ”en av de sämsta grafikkorts­designerna någonsin” och Alex uppmanar tittare att ”aldrig i livet” skaffa ett exemplar av kortet.

Videon tillkom efter att Northridge Fix fick in ett trasigt kort, som visade sig vara omöjligt att reparera. Felsökning gav först inga resultat, men till slut kom Alex fram till att felet var en kontakt mellan grafikkortets två kretskort. Founders Edition-modellen av 5090 består av ett kretskort för grafikkrets och minne och ett separat kretskort för PCI-Express. De två korten sitter ihop med en flexkabel, som enligt Northridge Fix är mycket ömtålig.

En jakt på en ny flexkabel gav inga resultat, och till slut tvingades reparatören ge upp och konstatera att kortet inte går att laga. Ett grafikkort som kostar över 20 000 kronor har alltså blivit oanvändbart på grund av en trasig kabel som knappast är värt mer än en hundralapp.

– Vad är det för vits med att dela upp kortet i två delar om det inte går att få tag i reservdelar, undrar Alex.