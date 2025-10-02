Nvidias nya AI-accelerator DGX Spark har väckt uppmärksamhet efter att John Carmack, legendarisk programmerare och teknikprofil, ifrågasatt enhetens faktiska prestanda. I ett inlägg på X.com noterar Carmack att DGX Spark verkar toppar ut vid endast 100 watt, mindre än hälften av den angivna effektgränsen på 240 watt, och att den i praktiken levererar omkring hälften av den utlovade beräkningskraften - motsvarande cirka 125 teraflops i tät BF16-precision.

Carmack påpekar också att enheten blir varmt redan vid denna effekt, och hänvisar till rapporter om spontana omstarter vid längre belastningar. Han ställer därför frågan om DGX Spark kan ha fått sina effekt- eller klocknivåer sänkta innan lanseringen, möjligen för att hantera värme eller stabilitetsproblem.

En annan möjlig, alternativt ytterligare, förklaring döljer sig dock i produktsidans fotnoter, där Nvidia anger att siffran 1 PF FP4 bygger på "theoretical TOPS using the sparsity feature". Det antyder att de högsta prestandasiffrorna bygger på idealiserade förutsättningar som sällan uppnås i verklig drift - ett grepp Nvidia inte är främmande för när marknadsföringen ska glänsa mer än verkligheten.