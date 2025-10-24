MSI har lanserat ett nytt litet grafikkort för spelare som är ute efter mer än integrerad grafik men bygger i ett trångt chassi där normalstora kort inte får plats.

Geforce RTX 5050 8G Inspire ITX är ett av de minsta 5050-korten på marknaden, ungefär samma storlek som PNY:s RTX 5050 Single‑Fan. Kortet har dimensionerna 147 × 120 × 45 millimeter och väger 551 gram. Längden innebär att kortet slutar precis efter PCI Express x16-kortplatsen och det tar alltså inte ens upp hela ITX-moderkortets bredd.

I likhet med PSY-kortet har MSI placerat en ensam Torx Fan 5.0-fläkt på Zero Frozr-kylflänsen. Eftersom det är över 42 millimeter tjockt tar kortet upp något mer utrymme än två vanliga PCI Express-kortplatser. Här har PNY:s modell ett övertag med tjockleken 40 millimeter, men MSI:s kort är å andra sidan 5 millimeter lägre med 120 mot 125 millimeter.

Den tjockare kylaren gör också att MSI har kunnat pressa upp boostfrekvensen på kortet lite högre än konkurrenten. 5050 Inspire ITX säljs i två modeller, standardmodellen med 2 587 MHz och en OC-modell med 2 617 MHz. Båda klarar sig med en ensam 8-stiftskontakt för strömförsörjning.