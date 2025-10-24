Kensington har presenterat en ny modell av Expert Mouse, företagets välkända ”inverterade” mus – eller styrkula som det brukar kallas. Expert Mouse TB800 EQ ska släppas senare i år och får en prishöjning från 110 till 150 dollar i hemlandet USA, rapporterar The Verge. Vad svenskt pris blir återstår att se.

I utbyte mot det högre priset får kunder som tidigare en rejält tilltagen styrkula med fyra programmerbara knappar, till vilken Kensington har lagt till ytterligare två skrollhjul. Precis som föregångaren sitter en ”skrollring” runt själva styrkulan, men nu finns även ett mindre skrollhjul på vardera sida. Med standardinställningarna skrollar det ena i sidled medan det andra zoomar in och ut.

En annan förändring är att den nya modellen överger AA-batterier för ett inbyggt uppladdningsbart batteri som enligt Kensington håller i upp till fyra månader mellan laddningar. Styrkulan ansluta till dator via Bluetooth eller en medföljande 2,4 GHz USB-dongel, men USB Type-C-kontakten för laddning fungerar även för att ansluta musen med kabel om batteriet är helt slut eller om den trådlösa mottagningen är dålig.