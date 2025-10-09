Det har hänt något i spelvärlden - den gamla sanningen om att "Linux inte är för gamers" håller på att bli inaktuell. En ny genomgång av data från ProtonDB, sammanställd av Boiling Steam, visar att kompatibiliteten mellan Windows-spel och Linux är på rekordhög nivå.

Proton, Valves anpassade version av Wine, har blivit motorn bakom förändringen. Verktyget gör att majoriteten av Windows-spel kan köras direkt på Linux utan större handpåläggning. De flesta titlar som rapporteras fungera helt problemfritt eller kräver bara små justeringar, vilket är en dramatisk förbättring jämfört med för bara några år sedan.

Särskilt tydligt är att andelen spel som inte startar alls har rasat till omkring tio procent - den lägsta nivån hittills. I flera fall handlar det dessutom inte om tekniska begränsningar, utan om utvecklare som aktivt spärrar sina spel från att köras via Proton. Ett färskt exempel är March of Giants, som visar ett felmeddelande där det uttryckligen står att Linux och Steam Deck inte stöds.

För andra titlar har kompatibiliteten förbättrats rejält tack vare communityns insatser. Några få spel kräver fortfarande speciallösningar, men trenden är tydlig: allt fler fungerar direkt utan tricks eller omvägar. Det största kvarvarande hindret är anti-fusk-system som ännu inte stöder Linux fullt ut, även om Valve samarbetar med utvecklare för att ändra på det.

På bara några år har Linux gått från nisch till ett reellt alternativ för spelare. Det är fortfarande inte perfekt - men när nästan nio av tio Windows-spel fungerar utan större krångel är det tydligt att Linux inte längre står vid sidlinjen.

Använder du Windows på din speldator och funderar på att gå över till Linux? Vad är sista hindret som håller dig kvar i Microsofts ekosystem?