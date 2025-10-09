Klassiska ljudvarumärket Sound Blaster har väckts till liv igen av Creative Labs. Det handlar dock inte om några PCI Express-baserade ljudkort utan ett Stream Deck-liknande kontrollcenter för ljud, kallat Re:Imagine.

Produkten har lanserats via en Kickstarter-kampanj som redan har passerat målet med råge. Re:Imagine är en avlång kontrollpanel med modulär design. Användaren kan själv välja mellan olika kontrollmoduler, och med en stor uppsättning kontakter på baksidan samt Bluetooth och Wifi för trådlös anslutning kan den användas för att styra ”alla” ljudenheter.

Re:Imagine drivs av en åttakärnig ARM-baserad systemkrets med NPU och har en inbyggd högupplöst DAC med stöd för 32-bitarsljud med 384 kHz samplingsfrekvens, som enligt Creative Labs ger ett signal-till-brus-förhållande på 120 dB. En hörlurskontakt kan driva hörlurar med mellan 32 och 300 ohm impedans.

De olika kontrollmoduler som finns tillgängliga vid start är en knappsats med fyra programmerbara knappar, en programmerbar ratt, dubbla reglage för att exempelvis styra volymen på två olika ljudenheter, samt en pekskärm. Skärmen används för att exempelvis styra hur ljudet spelar upp från olika enheter, utan att behöva justera inställningar på varje enhet. Här finns också diverse appar, som en DOS-emulator.