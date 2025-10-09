AMD har släppt en ny version av Radeon-drivrutinen Adrenalin Edition. Version 25.10.2 innehåller optimeringar för Battlefield 6 och Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, stöd för Ryzen AI 5 330-processorn och begynnande stöd för DirectX 12-funktionen Work Graphs på Radeon RX 9000-serien.

Utöver de nya och borttagna funktionerna består uppdateringen av buggfixar, bland annat för specifika spel som FBC: Firebreak och Baldur's Gate 3 och diverse säkerhetsbrister. AMD inkluderar även en lista över buggar som ännu inte har åtgärdats, bland annat en som kan få Cyberpunk 2077 att krascha när spelaren laddar en sparfil om path tracing är aktiverat.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln stod det att drivrutinen endast var tillgänglig för användare av Windows 11, vilket inte är fallet. Drivrutinen finns tillgänglig för både Windows 10 och 11 via företagets hemsida.