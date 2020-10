Det här är det perfekta tillfället för mig, jag ser att det finns ett utrymme att fylla i sociala medier. Under ett extremt lågt skåp har jag en inneboende, en liten mus. Jag känner att världen behöver kunna följa hens liv, då framför allt vad hen äter. Övertygad om att det är raffinerade rätter som är snyggt upplagda och som behöver presenteras på sociala medier.

Med flip-funktionen kan jag ställa in kameran på 90 grader och därför äntligen komma in under skåpet och kunna ta bilder. När musen äter, när den sover, när hen bara chillar efter en jobbig dag på mus-jobbet. Jag är övertygad om att flip-funktionen är det som kommer föra både mig och musen till storartad medial framgång. Kanske till och med en egen dokumentär och en Oscar! Allt för att jag äntligen fick de rätta förutsättningarna att kunna filma och fota i trånga utrymmen. – Covetous