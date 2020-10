Amerikanska HP har lång erfarenhet i datorsvängen och känns kanske främst igenom som en tillverkare av stationära och bärbara datorer för vanliga hemanvändare. Därutöver storsatsar företaget även på spelintresserade, med ett komplett utbud innehållande allt från spelmöss och skärmar med hög uppdateringsfrekvens, till tangentbord och gamingdatorer.

De spelanpassade produkterna samlas under varumärket Omen by HP, och för att uppmärksamma detta sortiment bjuder företaget nu SweClockers medlemmar på tävling, bestående av en frågesport med just Omen by HP-produkter som tema. För den som prickar in rätta raden och svarar bäst på utslagsfrågan väntar ett presentkort på saftiga 4 000 kronor, som gäller i HP Store.

När det gäller kringutrustning under Omen by HP-flagg finns exempelvis den trådlösa spelmusen Photon, som med låga latenser och den optiska sensorn Pixart PAW3335 tar det trådlösa konceptet ett steg längre genom stöd för Qi-laddning. För den som föredrar trådanslutna tillbehör finns ett par mekaniska tangentbord, men även mössen Vector och Reactor, där sistnämnda precis som Photon stoltserar med optisk-mekaniska brytare.

Musmattor och headset erbjuds också, för möjlighet till en spelupplevelse med Omen by HP på alla fronter. I sann gaminganda är många av produkterna bestyckade med justerbar RGB-belysning, som kan konfigureras eller stängas av i den tillhörande mjukvaran Omen Command Center. Mjukvaran är även navet för ljud- och inställningar för känslighet och funktioner för knappar.

För att ha chans att vinna presentkortet behöver du skicka in ett svar innan den 15 november. Ledtrådar för frågorna finns på respektive produktsida, som nås från samlingssidan i HP Store. Vinnaren kontaktas via PM och tillkännages i en artikel, som publiceras efter tävlingens slut. Lycka till!

