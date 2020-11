Anrika HP har datorlösningar för alla tänkbara användare och arbetsuppgifter i produktportföljen, där just Omen by HP är inriktat på spelfantaster. Under samma flagg erbjuder företaget också en arsenal av kringutrustning som trådlösa spelmöss, hörlurar och tangentbord. För att uppmärksamma den senare delen av Omen by HP-familjen rullade bolaget för en tid sedan ut en tävling.

Det tudelade tävlingsmomentet bestod av en kort frågesport om produkterna, i sällskap av en rafflande utslagsfråga med den mer skrockfulla innebörden av omen i centrum. Med alla rätt och ett teknikklingande omen i datorbyggandets tecken kniper nu @hal9000ii vinsten – ett presentkort på 4 000 kronor att spendera på valfria prylar i HP Store.

Den som sätter på alla sidopaneler innan första boot av nybygd dator kan vänta sig 1337 dagar av teknisk olycka. Det första du kommer märka är att datorn inte startar, kanske är startknappen inte inkopplad... kanske är processorn felmonterad. Kommande dagar märker du att andra saker går snett i livet p.g.a. teknikstrul. Billys-pizzan exploderar i mikron. Smartklockan stannar mitt i träningspasset och tvingar dig träna utan statistik, grafer och diagram. RGB-lamporna på tangentbordet börjar blinka SOS i morsekod vilket grannen ser och larmar polisen... du betalar böter för falskt larm. Tänk på detta till nästa datorbygge. – hal9000ii

Montering av sidopanelerna innan första uppstart är högst riskabelt, det är allmänt känt, men i nördtermer komponerar vinnaren ett skämtsamt potpurri av skräckinjagande påföljder för den som ignorerar det olycksbådande järtecknet. Timmar av felsökning, kurrande mage och dryga böter är sannerligen ett högt pris att betala. SweClockers och HP tackar för varningen och ett gott skratt!