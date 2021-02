Bilar, väckarklockor och barnagråt – oljud kan komma i många former. Tyska be quiet! satsar däremot på andra sidan spektrumet, med en lång rad datorkomponenter med just låg ljudnivå i fokus. I början av februari sparkade den välrenommerade tillverkaren igång en tävling med tre tysta vinstpaket i potten, och nu är lika många finurliga vinnare korade.

Vinstpaket (3x)

Med tävlingsuppgiften att placera be quiet!-logotypen på passande vis i en egentagen bild, visar SweClockers medlemmar prov på kreativitet i den tillhörande forumtråden. Den första segraren är @Beijing, som kombinerar det tysta budskapet med napp och bebis – perfekt för att gråt inte ska störa i datorbyggandet.

Nästa anhalt är i fågelvärlden, där vinnaren @Korkskruv bjuder på en bild av en flock gräsänder. Istället för det karaktäristiska snattrandet bär fåglarna på ljudlösa be quiet!-logotyper, med simfötterna tassande mot den diskret logotyp-prydda stenläggningen.

Avslutningsvis tar @Cypress_86 hjälp av en produkt från be quiets! okända anestesi-sortiment. Det är möjligt att det handlar om övertygande skådespeleri från familjen snarare än ett bedövningsmedel, men den tredje vinnaren understryker att det är en perfekt lösning för lite egentid.

Stort tack för alla roliga bidrag, och ett extra grattis till de tre vinnarna önskar SweClockers och be quiet!