Kort efter att SweClockers Live! 2021 gick av stapeln fick medlemmarna drygt två timmar på sig att göra en rolig caption this när Jonas lägger ögonen på Antons AOC-skärm. Det blev många sidor där Jonas för det mesta delade med sig av visdomsord till Anton, som antingen var frågande eller av olika skäl chockerad.

Det dröjde dock inte länge innan det vinnande bidraget laddades upp i tävlingstråden. Det var @haijen som illustrerade hur Jonas upptäckte vad Anton tittade på på sin AOC-skärm, varpå Anton illa kvickt trycker ALT+F4. Det tvistas om vad Jonas faktiskt såg, då Anton med emfas påstår att "animebrudar verkligen inte är min grej".

Oavsett vad Anton har för preferenser vinner @haijen skärmen AOC Agon CU34G2X. Det handlar om en 34-tummare med upplösningen 3 440 × 1 440 pixlar med uppdateringsfrekvens om 144 Hz och stöd för adaptiv synkronisering via AMD Freesync. För finfin svärta är det en VA-panel som står för pixlarna och en specificerad responstid om 1 millisekund (ms). Skapelsen har även en krökning på 1500R.

Här följer också ett axplock av andra roliga bidrag som tyvärr inte kammade hem första priset. IT'S OVER 9000!!!!, Anton puttrar på i Cyperpunk 2077 utan GPU, fantastisk svärta med avstängd skärm, Jacob är en stolt furry (om jag är /reds. anm.), Antonception, var f*n är "any key" och slutligen ... NÄJ, vi har inget mörkt tema!!!!

Tack till alla som bidrog till en helkväll av goda skratt och grattis till vinnaren!