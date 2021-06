Alla som drömt om att trolla loss i forumet får här ett once in a lifetime opportunity. AOC drar igång en tävling med potential att bli ett eget kapitel i SweClockers historia och bjuder in alla med svart bälte i internethumor till att skämta och skoja med egenhändigt komponerade meme-bilder.

Tävlingsvinster

AOC Q27G2U AOC AGON AG273QXP Storlek 27 tum 27 tum Upplösning 2 560 × 1 440 pixlar 2 560 × 1 440 pixlar Paneltyp VA Nano-IPS Uppdateringsfrekvens 144 Hz 170 Hz Responstid 1 ms (MPRT) 1 ms (MPRT) Kontrast (statisk) 3 000:1 1 000:1 Ljusstyrka (kontinuerlig) 250 cd/m2 400 cd/m2 HDR Nej VESA DisplayHDR 400 Färgdjup 8 bitar (16,7 miljoner färger) 10 bitar (1,07 miljarder färger) Färgåtergivning 91 % DCI-P3 104 % DCI-P3 Adaptiv Synkronisering AMD Freesync Premium AMD Freesync Premium Pro Ingångar 1 × Displayport 1.2

2 × HDMI 2.0 2 × Displayport 1.4

2 × HDMI 2.0 Utgångar 4 × USB 3.0

1 × 3,5 mm ljud 2 × USB 3.2 Gen 1

1 × 3,5 mm ljud VESA-fäste 100 × 100 mm 75 × 75 mm Pris Ca 3 690 kronor ( ) Ca 5 690 kronor ( )

För locka fram meme-troll av yppersta klass har AOC laddat prispallen med två kompetenta gamingskärmar. Förstapriset utgörs av lyxiga AOC AGON AG273QXP med Nano-IPS och 170 Hz uppdateringsfrekvens samt finesser såsom HDR400, 10-bitars färgåtergivning och stöd för Freesync Premium Pro.

Även silvermedaljören kan se fram emot 27-tummare i form av AOC Q27G2U med VA-panel och 144 Hz uppdateringsfrekvens. Denna instegsmodell erbjuder 1 ms responstid, 3000:1 kontrastförhållande och variabel uppdateringsfrekvens med Freesync Premium.

SweClockers alldeles egen meme Jonas Klar bjuder på en detaljerad genomgång av finesserna i videon ovan.

Tävlingsregler

Uppdraget är att skapa en riktigt rolig och meme-bild eller animerad gif på valfritt tema. Använd skärmdumpar och klipp bildmaterial från videon ovan, redigera fritt och addera text och andra effekter. Visa sedan ditt verk i diskussionstråden till tävlingen. Därefter återstår bara att invänta juryns beslut.

Skapa en riktigt rolig meme-bild eller animerad gif genom att enbart använda skärmdumpar och klippa bildmaterial från videon ovan

Redigera fritt, lägg till text och andra effekter. Givetvis är det fritt fram för att exempelvis rita mustascher och lägga till påhittade citat. Glöm bara inte att spara originalet.

Ladda upp bilden på valfri tjänst, såsom Imgur. Därefter är det bara att posta bidraget i diskussionstråden till denna tävling och invänta juryns beslut.

Tävlingen pågår till och med den 5 juli. Vinnare utses av en jury bestående av representanter från arrangörerna och kontaktas via forumets system för privata meddelanden (PM). Lycka till!

Visa tävlingsvillkor SweClockers tävlingar arrangeras för medlemmarna i samarbete med en eller flera medarrangörer och sponsorer. Att delta i tävlingen är kostnadsfritt och det enda som behövs för att vara med är ett gratis medlemskap. Generella villkor Specifika tävlingsregler framgår i artikeln. Vid frågor eller andra synpunkter om tävlingens utformning, tveka inte att kontakta oss!

Skulle någonting oförutsett inträffa har SweClockers rätt att avbryta eller förändra tävlingen och dess utformning. Om så sker kan även bidrag och tävlingsvinster ogiltigförklaras.

Om ingenting annat anges i tävlingsreglerna ska alla bidrag lämnas in på svenska.

SweClockers medarbetare och medarrangörer får inte delta i tävlingar. Tävlingsvinster Vinnare presenteras i en nyhetsartikel på SweClockers, som publiceras inom cirka två veckor efter tävlingens avslut. Resultaten återfinns även i artikelarkivet. Förseningar kan förekomma.

Vinnare kontaktas via forumets interna system för privata meddelanden (PM) och behöver svara inom 14 dagar. Om vinnaren inte svarar inom denna period förfaller tävlingsvinsten och ingen ersättning utgår.

Om vinnare utses av en jury består denna av representanter från SweClockers. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Tävlingsvinster kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Missbruk och diskvalificering SweClockers förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som bryter mot reglerna eller på annat sätt anses vara olämpliga. Fusk, sabotage, upphovsrättsbrott, osportsligt beteende och andra överträdelser kan leda till avstängning från SweClockers tjänster. Bedrägeriförsök polisanmäls. SweClockers förbehåller sig även rätten att ta bort allt material som på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, på något sätt är olagligt eller i strid med SweClockers policies eller värderingar, i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller som SweClockers efter eget gottfinnande anser vara olämpligt. Tillstånd och rättigheter Genom att delta i tävlingen ger du SweClockers och dess samarbetspartner obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och offentliggöra bidraget. Den tävlande garanterar att denne själv har skapat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på SweClockers samt till SweClockers användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. SweClockers avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Personuppgifter För att administrera tävlingen och distribuera tävlingsvinster behöver SweClockers och dess samarbetspartner behandla personuppgifter, såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Uppgifterna används enbart i detta syfte och lagras i högst 12 månader. SweClockers tillämpar gällande integritetslagstiftning har en tydlig integritetspolicy. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som SweClockers, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna SweClockers om du har några frågor kring om/hur dina personuppgifter behandlas. Vinstskatt Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. Kontakta Skatteverket för information om gällande lagar och regler. SweClockers har inte möjlighet att svara på skattefrågor.