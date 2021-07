Min bild av en optimal bärbar dator skiljer sig från vad majoriteten önskar. Men jag lär väl inte vara helt ensam i mina önskemål så måhända kan det vara en bra nisch-dator för en tillverkare att ha i sitt sortiment?

Vad som skiljer min dator från andra är att bärbarheten här är begränsad till att man bara i princip enkelt vill flytta datorn inom sitt eget hem samt kunna gömma undan den när man inte använder den. Fokusgruppen är alltså personer som inte vill ha en dedikerad stationär datorhörna men ändå vill ha en dator utan kompromisser. En följd av detta är att datorn vare sig behöver vara liten eller lätt. Tvärtom är det bara fördelaktigt ju större datorn är, både vad gäller skärm och chassi då ett större chassi möjliggör bättre kylning. Datorn ska inte heller bara ha spelfokus utan ska även lämpa sig väl för programmering, bildredigering, filmtittande etc.

Instruktionen säger att tre spel ska väljas och jag väljer följande:

- Red Dead Redemption 2 – ett ordentligt test för vilken dator som helst, GPU:n kommer gå på högvarv medan jag travar fram i ett fantastiskt världsbygge.

- Cities Skylines – moddat till tänderna kommer CPU och RAM få fullt sjå att hänga med när jag bygger min egen fantastiska värld.

- Crysis (original) – detta förblir ju trots allt standardkravet för allt som vill kallas för en speldator 😉

Med ovan sagt kommer vi då in på komponenterna:

- Chassit ska vara stort och möjliggöra ett ordentligt luftflöde med överkomlig ljudnivå. För att hålla kostnaderna nere får det absolut vara i plast, men då gärna någon mattare form av plast som håller fingeravtryck borta. Stor fördel om det är enkelt att öppna upp chassit för att exempelvis stoppa in ytterligare SSD eller byta RAM-minne. I övrigt önskas en någorlunda stilren och enkel design, inga grälla färger och ingen inspiration från rymdskepp, sportbilar eller flygplan. Portar kan med fördel vara på baksidan då datorn ändå är tänkt att vara ”semi-stationär”.

- Skärmen ska givetvis vara 17,3 tum; egentligen skulle jag föredra större ändå men det är inget alternativ enligt reglerna. QHD-upplösning med minst 120 Hz är en självklarhet medan formatet 16:10 är mer av en överraskning. Det senare bidrar dock till bättre användarupplevelse vid exempelvis programmering då man ser fler kodrader samtidigt, vid surfning, etc. Skärmen behöver ha bra betraktningsvinklar, vara ljusstark (runt 500 nits) och ha högkvalitativ färgåtergivning för att säkerställa att den fungerar bra för bild- och videoredigering. IPS som standard men en dyrare variant med OLED kan erbjudas som tillval. Eftersom den även ska användas till spel ska den givetvis också ha adaptiv bildsynkronisering, snabb responstid och det bör finnas en MUX-switch. Kort sagt kan mycket inspiration på detta område hämtas från Lenevos Legion 5 Pro/Legion 7.

- CPU: Ryzen 5800H. Känns som det självklara valet i dagsläget då dess prestanda per krona inte överträffas av någon annan CPU och den levererar utmärkta resultat vid såväl spelande som produktivitetsutveckling.

- GPU: RTX 3070 som får ordentligt med kräm. Räcker gott och väl idag och är ett sätt att hålla prisnivån nere. En dyrare modell med RTX 3080 kan dock givetvis erbjudas som alternativ och när AMD:s nya prestandakort lanseras kan de absolut vara att föredra.

- RAM: 16 GB i dual channel räcker för de flesta. Även här kan dock modeller med 32 GB finnas att välja. Bör oavsett vilket vara möjligt att uppgradera för kunden.

- Lagring: 1 TB SSD är ett absolut minimum idag. Som ett sätt att sticka ut på marknaden bör detta dock snarare vara 1,5-2 TB som standard om det går att erbjuda till rimligt pris. Även detta bör vara enkelt för kunden att själv uppgradera senare.

- Batteri: Helt ointressant, när denna dator används på riktigt så behöver den ändå vara inkopplad. Billigaste minsta batteri som i princip inte behöver möjliggöra mer än att man kan flytta datorn från ett rum till ett annat räcker.

- Tangentbord: Ska vara skönt att skriva längre texter på, vara tyst samt ha en numpad.

- Högtalare: Fortsätt med Bang & Olufsen-samarbetet. Tack vare det stora chassit bör man kunna få in bättre högtalare än vad man normalt har i en bärbar dator.

- Övrigt: Ska stödja senaste Wifi6. Web-kamera bör väl finnas men behöver inte hålla någon högre kvalitet. Fördel om den går att blockera. Så lite bloatware som möjligt och ”funktionell” trackpad som dock inte behöver vara fenomenal då man ändå lär ha extern mus i 99 % av fallen då man använder datorn.

- Pris: ovanstående i ”grundkonfiguration” borde absolut gå att få ihop för under 25 000 kr; lyckas man placera sig kring eller strax under 20 000 kr så tror jag den kan bli en riktig hit.